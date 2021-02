Green Day lanza una nueva canción para motivar la actividad física entre sus fanáticos

Green Day acaba de reactivar su carrera y a la par con la idea de buscar motivar la actividad física entre sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva canción "Here Comes The Shock", que llega a casi un año desde que lanzaron su último material discográfico.

Se trata de la más reciente creación de Billie Joe Armstrong y compañía, desde que presentaron su disco "Father of all Motherfuckers" y "No Fun Mondays", el disco de covers de su vocalista.

La canción ya se había escuchado previamente, en el marco del evento NFL Honors, en lo que fue la previa del Superbowl y también marcando el primer show en vivo de la banda desde que partió la pandemia.

El videoclip oficial tiene la particularidad de contar con la co-fundadora de Punk Rock Aerobics, Hilken Mancini, quien hace una clase fitness siguiendo las pautas de la canción, invocando algunos movimientos llamados ‘Iggy’s Punch’ y ‘skank’, entre otros.

Revisa a continuación "Here Comes the Shock", de Green Day: