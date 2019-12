"Gran Rojo": Los ganadores definitivos de la Gala Final

La noche de este viernes de definieron a los ganadores de "Gran Rojo" en la Gala Final, con seis participantes disputando la corona, tres en la categoría de cantantes y tres en el apartado de bailarines.

La velada del programa de talentos partió con las presentaciones de los cantantes. Píamaría Silva ofreció su versión del clásico ochentero "Holding Out For A Hero", de Bonnie Tyler, para el desafío final. Por su lado, Edwin Joseph se la jugó con un cover en clave salsa de "I Want you Back", Jackson 5. El remate de esta competencia vino con Benja Durán y "Listen", de Beyoncé.

El ganador de la categoría cantantes fue la interpretación de Benjamín Durán, que se quedó con el premio de 10 millones de pesos. En tanto que Silva se quedó con la segunda posición, con una recompensa de 5 millones de pesos, y en el último espacio del podio evidentemente fue para Joseph, con un reconocimiento de 2 millones de pesos.

Así fue el recorrido de Benja para convertirse en el triunfador de la competencia de los cantantes, en la última jornada del programa de talentos.

La categoría de bailarines tuvo la particularidad de ser disputada por tres mujeres: Jazz Torres sorprendió al ritmo de un medley con hits de Queen, que incluyó "The Show Must Go On", "Crazy Little Thing Called Love", "Somebody to Love", "Don't Stop Me Now" y "Bohemian Rhapsody"; en tanto, Geraldine Muñoz propuso una coreografía con música incidental que fue bautizada como "Castigo divino"; y, por su lado, Nicole Hernández presentó una coreografía, con el clásico "Bolero", de Maurice Ravel.

Nicole Hernández se alzó como la triunfadora en la categoría de bailarines, quedándose con los 10 millones de pesos. En segundo lugar y con 5 millones como premio quedó Jazz Torres. La tercera posición fue para Geraldine Muñoz, quien se fue recompensada con 2 millones.

�� AHORA Nicole Hernández se convierte en la bailarina ganadora de #GranRojoGalaFinal ¡FELICITACIONES! �� ➡ https://t.co/XYEkJadpbI pic.twitter.com/2af5X17EOI — TVN (@TVN) December 21, 2019