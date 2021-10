Gonzalo Valenzuela es foco principal por estos días debido al destape de su supuesta relación con la diputada Maite Orsini. Y es en medio de esos rumores que, en un acto de retrofarándula, se destapó un encuentro íntimo que el actor habría tenido con la modelo Adriana Barrientos.

El suceso fue expuesto por el programa de Instagram Que te lo digo, donde Sergio Rojas y Hugo Valencia indicaron que este suceso supuestamente tuvo lugar en el año 2015.

Rojas contó que "una vez Gonzalo, parece que andaba con la Juana Viale en ese tiempo, y Gonzalo se encontró con la Adriana Barrientos en Valle Nevado".

"Él estaba con la Juana, se encontró con la Adriana en Valle Nevado y este gallo había arrendado un refugio. Y la Adriana siempre se quedaba en Valle, o en el refugio de un amigo o en el hotel, donde siempre le dan canje", continuó Sergio.

Entonces, "Gonzalo se la llevó a su refugio y entiendo que derritieron pero todo lo que es Valle Nevado... Y me dijo que el tipo era pero un crack en las ligas amatorias. Me lo dijo".

¿Qué pasó entre Gonzalo Valenzuela y Adriana Barrientos?

Hugo Valencia luego expuso que "yo una vez le pregunté a la Adriana. Se la tiré en un programa y no lo quiso confirmar. Sí poh, si yo sé".

"Yo una vez, no me acuerdo si fue en el Buenos Días a Todos o en el Bienvenidos, que le hicimos un juego de preguntas y yo tenía el dato que ella había tenido una noche de pasión con Gonzalo", recordó Hugo.

"Y se la tiré. Se corrió olímpicamente. Después fuera de cámara yo le dije 'ya poh Adriana, juguemos. Di la verdad. Si te lo agarraste, ¿cuál es el problema? Si estaban los dos solteros'. Y me dijo 'amigo, coneja come callado'. Porque el dicho es 'conejo come callado'", reveló.

El supuesto encuentro fue parte de la pauta del extinto programa de farándula SQP. Incluso fue tema en Argentina, donde el programa Infama dijo en ese entonces que el actor y la modelo fueron vistos juntos en Valle Nevado.