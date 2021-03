Globos de Oro 2021: Los looks de las celebridades para una premiación "distinta"

La noches de este domingo se entregarán los Golden Globes o Globos de Oro en su versión 2021, la que por la pandemia evidentemente tendrá un cariz distinto a sus versiones anteriores.

Por ejemplo ya no tuvo esa sobre poblada alfombra roja donde todos se la jugaban por mostrar el atuendo más deslumbrante o lanzar la declaración más llamativa.

Aún así, algunas de las celebridades que dirán presente en la ceremonia como co presentadores marcaron presencia en el Hotel Beverly Hills con sus deslumbrantes looks. Pero también hubo otros, como parte de los nominados, que no quisieron restarse de la velada y de manera remota igualmente lucieron despampanantes apuestas para su vestuario.

Es que el espectáculo en Hollywood no descansa y aunque se trata de una transmisión distinta, ceñida a estrictas medidas de seguridad sanitarias, como lo que ya se vio para los Emmys el año pasado, el glamour de la gala para el evento no quedó completamente opacado por el coronavirus.

Estos son algunos de los looks que se han conocido hasta ahora:

Globos de Oro 2021: Josh O'Connor.

Globos de Oro 2021: Angela Bassett.

Globos de Oro 2021: Amy Poehler.

Looks de los Globos de Oro 2021.

Looks de los Globos de Oro 2021: Margot Robbie.