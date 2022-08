Glass Onion: Un misterio de Knives Out revela primer vistazo y fecha de estreno ¿Cuándo sale Knives Out 2 en Netflix?

Netflix compartió este lunes las primeras fotografías de Glass Onion: Un misterio de Knives Out, la secuela de Knives Out de 2019 protagonizada por Daniel Craig. Eso no es todo porque luego de varios meses de suspenso, reveló la fecha de estreno en la plataforma.

La producción que, tiene como título una clásica canción de los Beatles, tendrá de regreso al detective privado Benoit Blanc (Craig) viajando a Grecia para despegar las capas de un misterio que involucra a un nuevo elenco de sospechosos coloridos.

El streaming además, confirmó que la cinta contará con la participación de Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson y Dave Bautista.

Rian Johnson regresa como escritor, director y productor con Ram Bergman. Tom Karnowski es el productor ejecutivo.

¿Cuándo se estrena Glass Onion: A Knives Out Mystery?

Si bien, hace algún tiempo se había informado que Glass Onion: Un misterio de Knives Out debutaría durante la época de Navidad, este lunes se confirmó que la fecha elegida por Netflix es el próximo 23 de diciembre de 2022.

Mira las primeras imágenes a continuación