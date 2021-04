Gisella Gallardo preocupa al aparecer internada en una clínica

La Licenciada en Comunicación Social y esposa de Mauricio Pinilla, Gisella Gallardo, levantó las alarmas por medio de Instagram, después de que la mañana de este martes se mostró internada en una clínica a través de las historias de su perfil.

En el video se la puede ver en una camilla, tapada con frazadas, abrigada con una chaqueta de polar y su rostro cubierto por la mascarilla correspondiente. Dado un momento, Gallardo gira la cámara hacia un costado y se alcanza a apreciar que hay un colgador para suero médico con tres bolsas de medicamentos que le están siendo administrados.

Sin embargo, aparte del video que la muestra no entregó mayores detalles sobre las razones por las que está internada o qué tratamiento está recibiendo. Esto, sumado a que la última publicación de su perfil es de casi hace una semana, puso en alerta a sus seguidores.

Algo que también llamó la atención del periodista de Me Late Luis Sandoval, quien durante el programa de este martes entregó más detalles sobre lo que supuestamente está ocurriendo con Gallardo.

"Giselle Gallardo que es la señora de Mauricio Pinilla, según lo que me está informando, estaría internada en una clínica por problemas al pulmón", señaló Sandoval.

El panelista del programa de TV+ aseguró que esto "está chequeado. Yo no tengo la opción de ver las historias, el Instagram de ella, pero me dicen que es así. Que es efectivo. Que le hicieron el PCR pero aún no le entregan el resultado a Gisella Gallardo".

"Por lo tanto, están muy preocupados porque, según lo que me cuentan, habría sido un trombo al pulmón lo que le ocurrió a ella. Por eso está internada en una clínica", complementó.

Antes de terminar, Sandoval contó que se enteró de esto mientras averiguaba datos sobre el próximo programa que estrenará Karen Doggenweiler junto a Mauricio Pinilla en TVN.

"Reporteando el tema de Karen con Mauricio Pinilla, que fue el visionado del programa ayer en TVN, me cuentan que ahí se sabe este rumor de que Giselle Gallardo está internada en una clínica y que quizás por eso no habría llegado Mauricio, no los habría acompañado, y ahí les cuentan al resto que estaría con este trombo al pulmón", concluyó Sandoval.

El tromboembolismo pulmonar o embolia pulmonar se presenta cunado una o más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo; y puede ser enfrentado con un tratamiento anticoagulante.