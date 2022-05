Garfield, la nueva película de Alcon Entertainment acaba de incorporar a un nuevo destacado actor en su elenco para acompañar a Chris Pratt, quien dará voz al gato fanático de la lasaña que fue creado por Jim Davis.

La película será dirigida por Mark Dindal, quien ha estado detrás de Chicken Little, y se basa en la tiras de dibujos animados del mismo nombre que narra la interacción del gato naranja cínico y perezoso con su dueño Jon Arbuckle y su compañero perro Odie.

Anteriormente, The Hollywood Reporter, adelantaba que esta producción será animada, a diferencia de las dos películas anteriores que mezclaban entre live-action y animación, y que tenían a Bill Murray en la voz del famoso gato.

¿Qué personaje protagonizará Samuel Jackson en Garfield?

Samuel Jackson protagonizará a Vic, el padre de Garfield, un personaje que es completamente nuevo.

Actualmente, el actor que ha aparecido en más de 100 películas, está protagonizando la serie The Last Days of Ptolemy Grey de Apple TV+, que está basada en la novela del autor Walter Mosley.