El Frontera Festival vuelve a la vida tras seis años de ausencia con las pilas recargadas para su versión 2023, con una nutrida parrilla de artistas ya confirmada.

El evento promete dos extensas jornadas de música y camping que apuestan por el retorno de eventos masivos en espacios naturales.

Para eso, el evento contará con 30 agrupaciones en total que integran el cartel completo.

Entre las ideas del festival está la posibilidad de dar espacio a nuevas tendencias musicales del continente, posicionando el valor de artistas de habla hispana y la creación urbana.

Además, este año, promoviendo una nueva reconexión con los entornos naturales, la posibilidad de acampar y ser parte de distintas actividades abiertas a la comunidad.

El Festival Latinoamericano de Artes y Música, Frontera, ya confirmó su nueva edición para los días 14 y 15 de enero de 2023 en la Hacienda Picarquín.

- Natiruts

- Damas Gratis

- Cuarteto de Nos

- L-Gante

- Young Cister

- Rawayana

- Perotá Chingó

- Pettinellis

- Los Cafres

- Akapellah

- Ases Falsos

- Los Pericos

- Skatalites

- Los Espíritus

- Javiera Mena

- Stailok

- Frijo

- Lucybell

- Catriel y Paco Amoroso

- Bhavi

- Kuervos del Sur

- Soulfia

- We Are The Grand

- AK4:20

- Rama

- Protistas

- Niños del Cerro

- Todos tus muertos

- Easykid

- PALMA

- Parálisis del sueño