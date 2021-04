FRIENDS: Regreso especial de la serie comenzará a filmarse la próxima semana

El especial de reunión de Friends finalmente comenzará a rodarse. Deadline señaló que el especial sin guion de la exitosa serie de los 90 comenzará a grabarse en Los Angeles la semana próxima.

El reencuentro contará con participación de todos los protagonistas, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc confirmaron su participación para el evento de HBO Max.

Este proyecto estaba planeado para realizarse durante el 2020 pero la crisis sanitaria provocada por el coronavirus provoco un cambio en el calendario de inicio de grabaciones.

Ben Winston dirigirá la reunión y contará con la participación de los productores y creadores del show Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane. Los actores también serán los productores ejecutivos del proyecto.

Aun no se sabe de que tratará el reencuentro o si los veremos en pantalla caracterizando a Chandler, Monica, Rachel, Phoebe, Ross y Joey. La única información al respecto la entregó Schwimmer en el show de Graham Norton donde señaló que el programa no tiene guion y que a pesar de eso "hay una sección que no quiero revelar, pero todos leemos algo".

El especial se sumará a los 236 episodios de la serie NBC que se transmitió de 1994-2004.

HBO Max no ha confirmado la noticia.