Fran García-Huidobro insinúa romance entre Soledad Onetto y José Luis Reppening

Fue la conductora de "Sigamos de Largo" Francisca García-Huidobro la que vino a poner sobre la mesa directamente un rumor que se ha difundido hace semanas: supuestamente los conductores de "Meganoticias", José Luis Repenning y Soledad Onetto, actualmente están viviendo un romance.

La insinuación vino en medio de una de las últimas emisiones del programa de Canal 13, en que contaron con Yamila Reyna, Laura Prieto y Eugenia Lemus, como invitadas, y hablaron de los amores platónicos televisivos.

"Todos lo saben. Luchito Jara. Siempre", admitió Reyna. En tanto que Lemus sostuvo que "mira, cuando llegué a Chile, me llamó mucho la atención Martín Cárcamo, fíjate".

"Pero como que después no…La primera impresión como que venía el rubio, con toda su onda…Después, cuando empecé a ir a los programas y lo conocí, dije: 'OK'", manifestó arrepentida.

Las invitadas de "Sigamos de Largo" cuando Francisca García-Huidobro aseguró que Soledad Onetto y José Luis Repenning viven un romance.

Por último, Prieto indicó que "siempre me gustó éste que lee las noticias en Mega ¿Repenning? Me encanta".

Fue en ese momento en que García-Huidobro interrumpió todo para asegurar que "No quiero sapear, pero dicen que Repenning y Sole Onetto (junta sus dedos en pantalla, como en la foto principal de esta nota)… A la vuelta de la pausa comercial, me meto en más cahuines porque no me importa nada".

Pero si bien prometió más detalles, una vez que el programa retornó de la pausa, no hubo más confirmación que un "Sí pueh", de García-Huidobro.