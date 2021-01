Francisca Gavilán habla sobre su partida de Verdades Ocultas tras el salto de tiempo: "Lloré mucho"

La teleserie más larga de la televisión chilena esta a puertas de realizar uno de los cambios más impactantes de su historia, la trama se moverá 25 años en el tiempo. Es por eso que mucho de los actores que actualmente integran la teleserie no estarán presentes en la nueva temporada del espacio.

Viviana Rodríguez, Julio Jung jr y Antonia Boseman, no continuaran en la teleserie, así como tampoco Francisca Gavilán quien interpreta a la malvada Eliana Zapata y en el salto de tiempo su rol será tomado por la actriz Mabel Farías.

En una conversación con el podcast Impacto en el Rostro, la actriz habló sobre lo que significó el personaje para ella y como fue salir de la teleserie después de tanto tiempo.

"Yo lo pase super bien haciéndola. nunca había hecho de mala de esta villana, entonces tenía harto miedo de no creérmela, de no hacerla, de no seguir este juego, los personajes en esta teleserie son o no son": Indicó la actriz.

"Es muy bonito y muy triste irse. Hago mi pequeño duelo de Eliana. Yo estuve dos años y medio grabándola" luego agregó “también te puedo decir que me dio mucha pena el último día que grabé, mucha pena, lloré mucho. Porque uno se encariña con las personas”.

Sobre la nueva intérprete de Eliana la actriz indicó que “Me encanta que la Mabel (Farías) lo haga, haga a mi Eliana, hemos trabajado juntas varias veces, nos queremos mucho. Es como darse el pase que se dan cuando corren, es darse la posta". concluyó Gavilán.