Flavia Medina y su sorpresiva revelación: "¡Me comí a David Beckham, ya está!"

La ex chica Playboy Flavia Medina fue otra de las integrantes del capítulo de "Podemos Hablar" que dio que hablar, aparte de las infidelidades y el beso con una persona del mismo sexo que reveló Marcelo "Chino" Ríos.

La chica reality causó una revolución en la mesa del programa al revelar que tuvo lo que describió como un "touch and go" con el ex futbolista británico David Beckham.

De acuerdo con el relato de Medina, fue algo que se dio hace dos años, cuando "estaba en una fiesta en Singapur, con unos amigos futbolistas y estaba el señor. Estaba con unas amigas yo y todas muertas por él, obvio. Todos acercándose".

"Y yo ahí en mi lugarcito, tranquila. Él empezó a pasar por atrás, me pasaba la manito por la espalda y yo me hacía la difícil. Pero, o sea, es David Beckham. ¿A quién no le gusta? Porque está re bueno el chavón".

Consultada por qué el suceso ocurrió en el país del sudeste asiático, "era una fiesta de un equipo de polo de un príncipe de Malasia" y llegó allá "porque conozco mucha gente importante, conozco al príncipe porque él tiene un equipo de polo en Argentina y yo tengo varios amigos polistas, que me invitaron a la fiesta y fui".

Entonces, intervino Ríos: "Vamos al tiro, oh... ¿Hubo sexo o no?".

"Pero pará", respondió Flavia con risa nerviosa. "Y, bueno, ahí la manito por atrás y un traguito, otro traguito, ya me salió mejor hablar inglés y sí, pasó. Pasó que nos fuimos aparte y pasó lo que tenía que pasar. ¡Me lo comí a Beckham, ya está!".

"Tiene rico perfume, linda piel, tatuajes y es un caballero. De tratarte bien, amable, no ser creído", detalló.

Aquí un registro de Flavia Medina en Singapur: