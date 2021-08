"Yo no puedo ser tu papá, yo tengo una familia": Fernanda Ramírez revela el duro rechazo de su padre

La actriz Fernanda Ramirez estuvo presente en un nuevo episodio de La Divina Comida en donde reveló distintos aspectos de su vida laboral y personal.

Los actores María José Necochea; Renato Jofré y el exchico reality Agustín Pastorino estuvieron también presentes en el espacio.

Cuando fue el turno de la actriz de Demente de ser la anfitriona, la intérprete habló acerca de un dificil momento familiar, que tiene que ver con su padre al cual conoció cuando tenía 17 años.

Ella creció sin tener un vínculo con su padre, pero se comenzó a cuestionar cuando llegó a un colegio muy conservador y comenzó a preguntarse ¿quién era su padre?. “Fue un tema que me persiguió años”.

La joven señala que el encuentro se produjo en el centro de la capital. "Nos vemos en un café en el centro. yo nunca lo había visto y apenas vi a ese hombre supe que era mi papá, me reconocí en su mirada".

Cuando se sentaron a conversar el hombre comenzó a hablar mal de la madre de la intérprete, tras lo cual Fernadna le señaló: “Te encuentro un aweonao".

El luego le entregó un dura respuesta que la marcó mucho, el hombre le indicó: “‘Yo no puedo ser tu papá, yo tengo una familia, no pueden saber que tú existes, a mí me queda la cag… en la vida. Olvídate de la idea que puedo ser tu papá. Si algún día necesitas plata tienes mi número”.

“Yo tengo tres hermanos y yo sé de ellos, yo los he sicopateado, pero ellos no saben que mi”, Señaló la intérprete. “Me costó muchos años superarlo”, admitió la actriz.