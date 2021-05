¡Me encanta!: Faloon Larraguibel sorprende al mostrar su radical cambio de look

La conductora de televisión Faloon Larraguibel, compartió en sus redes sociales su radical cambio de look tras su salida de la conducción de Zona de Estrellas para sumarse a nuevos proyectos.

La ex Yingo cortó su larga cabellera dejando una melena y además estrenó un look platinado. "¡Me encanta! ¡Gracias, querida Cony!", comentó Faloon en la publicación de la estilista encargada de su nuevo estilo.

En su historias de Instagram, la comunicadora compartió nuevas imágenes bajo la leyenda "Nuevo Look".

Hace algunos días se dio a conocer la salida de Larraguibel del programa Zona de Estrellas debido a que asumirá nuevos proyectos nuevos dentro del canal (Zona de Estrellas).

Durante su último día en el espacio, la ahora ex integrante de Zona de Estrellas dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo. "Gracias. Les agradezco a todos también, porque a lo mejor con Joche empezamos haciendo un programa completamente distinto y tuvimos que empezar a estudiar más. También agradezco mucho la oportunidad que me dieron de estar en este programa sabiendo que a lo mejor no tenía tanta experiencia y cada día uno va aprendiendo cosas nuevas".

“Agradezco las oportunidades que me han dado aquí en este canal y que ahora me den la posibilidad de hacer otro tipo de programa, estoy feliz. Igual me da mucha pena dejar el programa, porque ya me había afiatado mucho con ustedes, habíamos entrado en una confianza distinta".

“Esto de contar cosas muy personales de nosotros, ya había entrado en esta dinámica, sentirse cómodo. Y de un rato para otro salir a un espacio nuevo, volver a crear lazos, eso es un poco difícil, pero son desafíos".

“A lo mejor me voy a venir a meter en algún momento si me siguen llegando estas informaciones, estas primeras fuentes, yo voy a venir aquí a decirlas. Les agradezco mucho a ustedes por enseñarme, también aprender de ustedes. Lo valoro mucho", comentó la ex conductora de Yingo