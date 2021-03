The Falcon and The Winter Soldier | Cuándo y a qué hora sale el segundo capítulo de la serie de Disney +

Disney Plus y Marvel Studios se frotan las manos. Y es que este inicio del UCM en la plataforma de streaming ya es un éxito total, primero con el estreno de WandaVision, y ahora con el ciclo de The Falcon and The Winter Soldier.

Y esta semana la acción seguirá y con los fanáticos de Marvel contando las horas para ver el segundo capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno, que se estrena este viernes en todo el mundo.

Luego del primer capítulo, donde ambos personajes se enfrentan a las dificultades tras volver del chasquido de Thanos, y sobre todo, la ausencia de su amigo en común, el Capitán América.

La serie contará de seis capítulos y será previa a la tercera producción de streaming de Marvel: Loki. Además, ya confirmaron la fecha de estreno tanto en cines como en Disney + de al primera película post pandemia, Black Widow.

The Falcon and The Winter Soldier esta disponible en Disney Plus y es exclusiva del servicio de streaming. Tendrá un número de seis episodios.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el segundo capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno?



El episodio de The Falcon and The Winter Soldier se estrenará en Disney Plus el próximo viernes 26 de marzo en Latinoamérica y todo el mundo.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora que en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.