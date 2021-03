"The Falcon and The Winter Soldier" anota dos hitos para la historia de Disney+

"The Falcon and The Winter Soldier" se convirtió en la serie con el estreno más exitoso de la plataforma de streaming Disney+, con su llegada el viernes pasado.

Si bien su debut en términos de cobertura fue más bien opacado por el Snyder Cut de "Justice League", eso no se reflejó en los resultados de su desempeño, de acuerdo con lo informado por Marvel Studios.

La producción protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan ahora figura como el debut más visto en la corta existencia de la plataforma, algo que logró a través del fin de semana entre el 19 y el 22 de marzo. Registro que no solo se da en Estados Unidos, sino que a nivel global.

De acuerdo con el reporte de Marvel, que llega sin aportar cifras, la premiere de "The Falcon and The Winter Soldier" se posiciones por sobre el éxito alcanzado por "WandaVision" y la segunda temporada de "The Mandalorian" en sus respectivos inicios. Así, estos títulos conforman el Top 3 de series originales más vistas de la plataforma.

Los capítulos de "The Falcon and The Winter Soldier" se están estrenando todos los viernes en Disney+.