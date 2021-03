The Falcon and The Winter Soldier | Conoce cuántos capítulos tiene la nueva serie de Marvel y Disney Plus

Disney Plus llegó con todo a Latinoamérica y tras el estreno y exito de la serie WandaVision, ahora es The Falcon and The Winter Soldier la producción que se toma el streaming cada semana.

El pasado viernes 19 de marzo se estrenó el primer capítulo de la serie protagonizada por Anthony Mackie como Falcon y Sebastian Stan como Winter Soldier y que viene a continuar con la historia de los Vengadores y el UCM.

La serie, a diferencia de WandaVision, tiene menos episodios y terminará en pocas semanas, mientras que la próxima producción de Marvel será Loki a estrenarse en junio, esto a la espera de lo que pasará con la película de Black Widow, programada por ahora para el 6 de mayo.

¿Cuántos capítulos tiene Falcon y el Soldado de Invierno?



Falcon y el Soldado de Invierno de Disney + tiene en total seis capítulos, estrenándose uno por semana:

Capítulo 1: 19 de marzo

Capítulo 2: 26 de marzo

Capítulo 3: 2 de abril

Capítulo 4: 9 de abril

Capítulo 5: 16 de abril

Capítulo 6 y final: 23 de abril

The Falcon and The Winter Soldier estará disponible en Disney Plus y es exclusiva del servicio de streaming. Tendrá un número de seis episodios.

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los episodios de The Falcon and The Winter Soldier?



Los episodios de The Falcon and The Winter Soldier se estrenarán en Disney Plus todos los viernes, uno por semana.

En Chile, el episodio se estrena a las 5 AM del viernes. Misma hora que en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.