The Falcon and The Winter Soldier | Cuándo, qué hora se estrena y dónde ver online la nueva serie de Marvel Studios

Las historias del UCM en Disney Plus continúan luego de lo que fue el exitazo de WandaVision a inicios de año, dándole además una relevancia absoluta la nueva plataforma de streaming en su llegada a Latinoamérica.

Pero tras el final de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen como Scarlett Witch y Paul Bettany como Vision, los fanáticos podrán disfrutar la segunda historia que tiene preparada Marvel Studios: The Falcon and The Winter Solider.

Los grandes amigos de Capitán América en la pantalla volverán esta vez en formato serie, con una producción llena de acción y que también tendrá el regreso de Daniel Brul como Varón Zimo y Emily VanCamp como Sharon Carter.

Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky (Sebastian Stan) protagonizarán esta serie de seis capítulos y donde explorarán los acontecimientos tras Avengers Endgame y el tema central de la serie: quién será el nuevo Capitán América.

The Falcon and The Winter Soldier estará disponible en Disney Plus y es exclusiva del servicio de streaming. Tendrá un número de seis episodios.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el primer capítulo de The Falcon and The Winter Soldier?



El episodio de The Falcon and The Winter Soldier se estrenará en Disney Plus el próximo viernes 19 de marzo en Latinoamérica y todo el mundo.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora que en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.