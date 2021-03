The Falcon and The Winter Soldier | Revisa cuándo y dónde se estrena de la nueva serie de Marvel Studios

Solo unos meses le bastaron a Disney Plus para penetrar en el mercado y competir de igual a igual con las otras plataformas de streaming. El impulso lo dio no solo gracias a las clásicas producciones infantiles, también con méritos de las producciones de Star Wars, Marvel y, en menor medida, de National Geographic.

Un icónico caso del éxito en las últimas semanas de la plataforma ha sido gracias a WandaVision. Y, en ese sentido, otro estreno prometedor se acerca al naciente streaming. Se trata de The Falcon and the Winter Soldier, también perteneciente a Marvel Studios y que está próximo a ver la luz como una idea gestada para ser una suerte de secuela de The Avengers the Endgame.

De hecho, sus creadores se han encargado de hacer una serie de promociones de la serie para tener las expectativas altas. En esa línea, Marvel Studios llegó a colaborar con Xbox en algunos comerciales con guiños a la nueva producción.

¿Cuándo se estrenará The Falcon and the Winter Soldier y dónde se podrá ver?





The Falcon and the Winter Soldier tiene presupuestado su estreno para este viernes 19 de marzo y estará disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus.