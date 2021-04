The Falcon and The Winter Soldier | Este es el look definitivo de Sam como el Capitán América

-- Si no has visto el último episodio y no quieres conocer detalles de la trama, detén tu lectura aquí -- En el sexto y último capítulo de la temporada de The Falcon and The Winter Soldier, Sam Wilson finalmente toma el manto del Capitán América, heredando y reconociendo el legado de Steve Rogers, además de poner a trabajar nuevamente el escudo.

Con los Flagsmashers atacando la sede de Global Repatriation Council, Falcon aparece repentinamente en escena para lidiar con el colectivo con una espectacular entrada que lo deja ver por primera vez con su nuevo traje.

A diferencia de lo exhibido al comienzo de la serie, ahora Sam posee una investidura roja, blanca y azul, recuperando los colores del atuendo de Rogers y en consecuencia los de la bandera de Estados Unidos.

Esta nueva prenda era la gran sorpresa que le reservó Bucky a su amigo, tras "pedirle un favor" a Ayo de las Dora Milaje, quien le entregó en el misterioso maletín que se abrió en el final de episodio 5 con un contenido que provenía directamente desde Wakanda.

La vestimenta emula a la perfección el modelo presentado en el Captain America: Sam Wilson #24, de (2015), esa historia concebida en guión por Nick Spencer y en ilustraciones por Donny Cates que vio la luz en medio de la saga Secret Empire, cuando el Capitán América aparecía como gran villano al pasarse al lado de Hydra.

Sin embargo, anteriormente en los cómics, era T'Challa quien le otorga a Wilson la posibilidad de volar, cuando Sam buscaba una nueva forma de poder que lo convirtiera en más que un atleta con un traje.

El regalo entregado por el rey de Wakanda incluye un paquete de energía cargado con luz solar y puede ser controlado por un enlace directo al cerebro de Sam, algo que se vio por primera vez en el Captain America and the Falcon #171.

The Falcon and The Winter Soldier: El personaje de Anthony Mackie en Captain America: Sam Wilson #24.

The Falcon and The Winter Soldier: Portada del Captain America and the Falcon #171.

Sam Wilson con su traje de Capitán América en The Falcon and The Winter Soldier. (1)

Sam Wilson con su traje de Capitán América en The Falcon and The Winter Soldier. (2)

Sam Wilson con su traje de Capitán América en The Falcon and The Winter Soldier. (3)

Sam Wilson con su traje de Capitán América en The Falcon and The Winter Soldier. (4)

Sam Wilson con su traje de Capitán América en The Falcon and The Winter Soldier. (5)