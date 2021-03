El "mundo está al revés" en otro clip de "The Falcon and The Winter Soldier"

¡Esto no para señores y señoritas! Disney está lanzando prácticamente un clip por día para adelantar lo que se nos viene encima con el estreno en Disney+ de "The Falcon and The Winter Soldier".

Todas las promos han ido creciendo exponencialmente entre mostrar la dinámica de Anthony Mackie y Sebastian Stan en pantalla, así como también en el despliegue de la espectacular acción que está prometiendo de cara a lo que quieren contar a través de seis episodios.

Todo ocurrirá tras los acontecimientos de "Avengers: Endgame", en la nueva serie de Marvel que sigue la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia.

La serie está dirigida por Kari Skogland, cuenta con guión de Malcolm Spellman y presentará un nuevo episodio cada viernes en Disney+.

"Falcon y el Soldado de Invierno" debutará el próximo viernes 19 de marzo.