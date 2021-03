Falcon y el Soldado del Invierno: ¿Qué pasará con el Capitán América en la nueva serie de Marvel?

La nueva serie de Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier ya llegó a la pantalla y con ello la respuesta sobre quien será el sucesor del Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel. La serie es protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan quienes regresaron como Sam Wilson y Bucky Barnes.

Si no has visto el primer episodio te recomendamos no seguir leyendo ya que continuación de la nota contiene spoilers.

En el primer capítulo de la serie se muestra a Sam entregando el escudo de Steve Rogers (Chris Evans) para exhibirlo en Washington, en el museo Smithsonian del Aire y el Espacio. Aunque Steve eligió a Sam como su sucesor para llevar el escudo durante los eventos de Avengers: Endgame, Sam sintió que no le pertenecía.

Finalmente se muestra que el elegido para continuar con el legado del Rogers es John Walker (Wyatt Russel)

Sobre su papel en la serie, el actor señaló a EW que "Es un personaje complicado. Eso es lo que me atrajo de él. Será divertido ver cómo estos tres tipos interactúan en términos de su identidad. Creo que puedo decir con seguridad que es un programa sobre la identidad y lo que significa para cada persona específica".

En los cómics, John, también conocido como U.S. Agent, también conocido como Super-Patriot, es la elección aprobada por el gobierno para convertirse en el Capitán América después de que Steve renuncia al cargo debido a conflictos éticos. El personaje de Russell se ha retenido deliberadamente de la mayor parte del marketing de The Falcon and the Winter Soldier hasta ahora.

Russell reveló que cuando audicionó no sabía para que papel era. "Al principio fue como, 'Bueno, amo Marvel, pero no tanto'. Tengo que saber lo que estoy haciendo. Con el tiempo, pudieron contarme un poco sobre lo que era en lugar de simplemente leer las líneas a ciegas ... e incluso entonces sigue siendo un poco confuso. Pero la forma en que me lo retrataron, las cosas que estaría atravesando y las luchas internas, y todos los demás elementos del personaje, parecía algo que valía la pena hacer".

El actor es conocido por sus papeles en Lodge 49, 22 Jump Street y Everybody Wants Some.