"The Falcon and The Winter Soldier": ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el chasquido de Thanos?

A menos de 24 horas del estreno de "The Falcon and The Winter Soldier", los primeros detalles sobre la serie, más allá de la escueta sinopsis que ha entregado a Marvel, comienzan a salir a la luz. Y ahora el showrunner de la serie, Malcolm Spellman, explicó cuanto tiempo ha pasado desde el chasquido de Thanos al momento en que parte la historia de la historia con Sam Wilson y Bucky Barnes.

En conversación con Cinemablend, el también guionista indicó que "es tan cerca que el blip o el snap, como sea que quieras llamarle, define cada una de las cosas que ocurre en la serie".

"Básicamente, no sabemos quién es la mitad de la población, tal vez 3.500 millones de personas, que habían desaparecido hace cinco año, repentinamente han reaparecido. Eso ha creado una crisis global, que suena, estoy seguro, muy familiar. Esa es mi línea de partida".

"Y todos los villanos nacen desde ahí mientras los héroes responden a eso, así que es muy cercano al incidente por lo que se hace muy real", añadió.

Previamente, Spellman había comentado que una vez que vio "Captain America: Civil War" supo que Sam y Bucky serían el futuro del MCU.

"Hubo un momento de cerca de 12 segundos en Civil War cuando todos los fanáticos de Marvel supieron que estos dos tipos podían sostener una película o una franquicia. Mientras das entrevistas, no puedes quedarte con el crédito del tono porque en esos 12 segundos, todo el mundo supo lo que iba a resultar".

"El género de amigos al estilo 'dame esos cinco', lo que la amamos de ellos es el rango, en cuanto a tono, porque puedes ir de tan rudo como '48 horas' hasta algo tan divertido como 'Rush Hour'. Permite que al Sebastian y Anthony hagan lo que hacen y creen esa magia", puntualizó.

Este jueves se lanzó oficialmente la segunda serie de Marvel "The Falcon and The Winter Soldier", desde la Base de la Fuerza Aérea de Los Ángeles en El Segundo, California. En medio del evento se presentó otro adelanto más de la producción protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan que debutará este viernes, que puedes revisar a continuación:

"Falcon y el Soldado de Invierno" debutará el próximo viernes 19 de marzo.