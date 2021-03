"The Falcon and The Winter Soldier": ¿Cuándo se estrena y dónde VER ONLINE la nueva serie de Marvel?

Con las dos semanas que han pasado desde el final de "WandaVision", ya fue suficiente descanso para los fanáticos de Marvel y ahora llegó el momento para que "The Falcon and The Winter Soldier" haga su gran debut y expanda aún más el Universo Cinematográfico de Marvel.

Todo ocurrirá tras los acontecimientos de "Avengers: Endgame", en una producción que sigue la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, así como también su paciencia.

Anthony Mackie y Sebastian Stan encabezan el elenco, replicando los roles en que los conocemos desde "Capitán América: El Soldado de Invierno". A ellos se sumarán Emily VanCamp como la agente Sharon Carter y Daniel Brühl como el "Barón Zemo", además de Wyatt Russell en el papel de John Walker, el US Agent.

Los adelantos que se han liberado hasta ahora prometen un energético ritmo, en un tono radicalmente opuesto al que presentó semana a semana su antecesora, apuntando a diversificar la propuesta dramática de los personajes.

Las primeras críticas incluso apuntan a que la serie será una equilibrada combinación entre construcción de personajes y espectaculares escenas de acción, que no tienen nada que envidiarles a las películas de Marvel Studios.

La dirección estará a cargo de Kari Skogland, quien tiene basta experiencia en televisión con trabajos para series como "The Americans", "The Handmaid's Tale", "Vikings y más; mientras que Malcolm Spellman ("Empire") oficia como guionista.

Día y hora: ¿Cuándo se estrena "The Falcon and The Winter Soldier" en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

Los capítulos de "The Falcon and The Winter Soldier" se podrá ver a partir de la madrugada de este viernes 19 de marzo en la plataforma de streaming.

En Chile, el episodio se estrenará a las 05:00 horas del viernes. Al mismo tiempo verá la luz en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En tanto que en México llegará a las 02:00 horas. Mientras que en Perú, Ecuador y Colombia, el estreno será a las 03:00 horas. Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 04:00 horas.

Online: ¿Dónde ver por streaming "The Falcon and The Winter Soldier" en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

"The Falcon and The Winter Soldier" estará disponible exclusivamente en Disney+ y podrás verla, sin costo extra, si tienes suscripción en el servicio de streaming.