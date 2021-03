Mira el primer vistazo de "Pistols" la serie de FX sobre la banda británica Sex Pistols

Ya tenemos una primera muestras de lo que será la serie de Fx sobre la reconocida banda de Reino Unido "Sex Pistols". La serie de seis episodios esta basada en las memorias del cofundador de la banda, Steve Jones, "Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol" es el titulo de su libro.

Quienes protagonizaran esta serie de drama musical son Toby Wallace quien interpreta a Jones, Christian Lees como el bajista Glen Matlock, Anson Boon será John Lydon, Louis Partridge como el bajista Sid Vicious y Jacob Slater como el baterista Paul Cook.

El programa creado por Danny Boyle también contará con la aparición de figuras conocidas de la escena punk londinense, como por ejemplo Thomas Brodie-Sangster, conocido por su aparición en Gambito de Dama, quien se ha unido para interpretar al empresario de rock británico Malcolm McLaren,

Mientras que Talulah Riley de Westworld interpretará a la diseñadora de moda Vivienne Westwood y la modelo Iris Law interpretará al ícono punk Soo Catwoman. La ex heroina de Game Of Thrones Maisie Willians será Pamela "Jordan" Rooke, Sydney Chandler de Don't Worry Darling interpreta a Chrissie Hynde y Emma Appleton de The Witcher se convertirá en Nancy Spungen.

Las primeras imágenes de la serie basada en los Sex Pistols

Aún no se anuncia la fecha de estreno.