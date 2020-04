Ex Masterchef recordó su paso por el programa y cuando le cedió su puesto a Daniela Castro: "Los candidatos para ganar eran otros"

Una antigua historia fue recordada estos últimos días en la Televisión. Y es que a pesar de pasar 6 años, aún se recuerda en la primera temporada de Masterchef Chile una situación en especial: Cuando el participante Rodrigo Lemus renunció al espacio y le dio su lugar a Daniela Castro.

El capítulo fue transmitido nuevamente por Canal 13, lo que le recordó a los fanáticos del programa de cocina un polémico momento.

Y es que en esa semana, Daniela Castro, quien se convertiría finalmente en la ganadora por sobre Ignacio Román, el favorito en ese entonces, fue eliminada varios capítulos antes. Pero la joven que hoy trabaja en radio no se fue, ya que Rodrigo Lemus, profesor de historia, renunció y le cedió su puesto.

Revisa el momento a continuación:

La polémica es recordada por los televidentes porque si Rodrigo no se hubiese ido, Castro no hubiese ganado, aunque posteriormente hubo un repechaje.

Pero hoy fue el mismo Lemus quien relató lo sucedido en Página 7, asegurando que "yo no me fui porque quisiera irme. Me fui porque tenía que volver a hacer clases (...) Si la Dani se iba ese día, probablemente entraba en repechaje porque era muy estudiosa”.

A la postre Daniela se consagraría como la mejor del programa.

Aunque le bajó el perfil a la polémica, Rodrigo no tuvo muy buenas palabras para los finalistas de esa temporada: "No me va ni me viene quien haya ganado o no. Siempre he pensado que había gente que era mejor en ese momento".

Agregando que "yo nunca pensé que la Dani y el Nacho iban a llegar a la final, los candidatos para ganar eran otros. No me pareció importante mi decisión por lo que pasó en el futuro".

Masterchef se ha consagrado como el programa más exitoso de cocina en el país y hoy está en curso con su temporada Celebrity, además del recuerdo de la primera temporada.