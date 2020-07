Evanescence busca acabar con la farsa que te impone la sociedad gracias a su nueva canción "The Game is Over"

Evanescence reemerge en medio de la pandemia, buscando protestar contra las fachadas que la sociedad nos impone ante la depresión y la ansiedad del aislamiento social, esto de la mano con su nueva canción "The Game is Over".

El director P.R. Brown buscó hacer literales los monstruos metafóricos dentro de nosotros durante el actual periodo de aislamiento social, acomodándose a recursos limitados y evidenciando un testimonio del compromiso de la banda con su oficio.

Amy Lee, voz y líder del grupo, indicó que "esta canción trata sobre estar hartos de la fachada. Los disfraces que usamos para que los demás se sientan cómodos, los sentimientos internos son muy diferentes de lo que mostramos en el exterior para que quepan dentro de los límites de lo que es socialmente aceptable, o lo que no te hará desagradable o demasiado 'extraño'".

"Es una promesa para mí misma y en voz alta de que voy a ser más de mi ser real e interno en el exterior, no encerrarla porque ya no puede ser contenida. También es una oración para mejorar, para no sentirse tan desordenado, encerrado y herido por dentro", recalcó la cantante.

De ahí que en el clip se destaquen la oscuridad mental detrás de las sonrisas falsas, como un tributo inquietante y tecnicolor a la luz al final del túnel, si estás dispuesto a enfrentar los terrores que bordean sus paredes.