La segunda temporada de Euphoria, el drama de HBO, acaba de terminar y sin duda dejó a los fans impactados con las revelaciones ocurridas y con un triste hecho que involucra a uno de los personajes más queridos por los seguidores de la ficción.

En el episodio estrenado el pasado domingo, Ashtray interpretado por Javon Walton, estuvo en el centro de una de las historias más dramáticas del segundo ciclo de Euphoria. En el capítulo, el menor apuñala a otro traficante, es parte de un tiroteo con el equipo SWAT junto a su hermano Fez (Angus Cloud) en donde en los minutos finales se ve como la luz roja del francotirador apunta hacia su rostro y luego se escucha un disparo, dando a entender que el joven fue acribillado. Sin embargo, a pesar de que su muerte parece ser la opción más probable aún no hay nada claro.

El acto entregó detalles del futuro de su personaje en una entrevista con EW, en entregó esperanza a los fans sobre un posible regreso.

Sobre qué le gustaría que pasará con su personaje en la temporada 3, el actor señaló: "Espero que se dé cuenta de que las drogas no son el camino correcto para él. Solo necesita concentrarse en sí mismo porque se le ha dado otra oportunidad en la vida si regresa. Entonces, ya sabes, necesita aprovecharlo al máximo. Es un niño de 13 años en el programa, ya sabes, tiene mucho por lo que vivir".

El intérprete, que además será parte de la tercera temporada de The Umbrella Academy, también se refirió a lo sucedido con su hermano en la ficción, al cual su personaje le dispara accidentalmente y cuyo futuro también queda incierto.

"Bueno, lo ves arrestado, así que estoy seguro de que estará en la parte trasera de un coche de policía. Y con Ashtray, no estamos al 100 por ciento si está muerto, porque no viste absolutamente nada de sangre, ¿verdad? Y no lo viste caer. Oíste la bala, pero no viste que le dispararon. Entonces, hay pequeñas cosas que podrían traerlo de regreso para otra temporada". expresó.

Revisa el tráiler de la segunda temporada a continuación.