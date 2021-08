El 2021 verá como el Universo Cinematográfico de Marvel seguirá creciendo, porque cuando faltan apenas semanas para el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ahora desde Disney decidieron liberar el trailer oficial de la película que vendrá después: Eternals.

Se trata de la historia de una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra y dieron forma a su historia y sus civilizaciones.

La película está protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Ma Dong-seok, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Haaz Sleiman y Lucia Efstathiou.

Además, la entrega tiene la particularidad de haber sido dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Oscar a Mejor Película y Mejor Director este año por Nomadland.

Eternals debutará en cines en noviembre.