Esposa del Chino Ríos: "Una de mis mejores amigas se casó con el hue** que Marcelo meó"

La esposa de Marcelo Chino Ríos, Paula Pavic, hizo una inesperada confesión en medio de una transmisión en vivo por medio de Instagram, momento en el que contó que una de sus amigas cercanas terminó casándose con el sujeto al que el ex tenista chileno orinó en una discotheque.

"¿Cómo puede ser tan chico el mundo?", se cuestionó Pavic antes de desclasificar la anécdota que recordaba uno de los escándalos con más cobertura del Chino: ese que lo ubica en 2003, en el baño de una discotheque de La Serena, donde orinó a un hombre antes de jugar la Copa Davis por Chile. La víctima organizó un punto de prensa para denunciarlo.

Pavic se lanzó a contar, aunque advirtió que "ojalá que no esté la Coni aquí, mi amiga. Es que les quiero contar lo de la meada".

"Cómo puede ser tan chico el mundo que Marcelo (Ríos), cuando pasó la cuestión de la meada que todo el mundo habla, esa meada de la que todo el mundo habla, resulta que una de mis mejores amigas, se casó con un tipo. Y resulta que... Aprovechen que estoy hablando infidencias...", añadió preparando el momento.

Pavic luego continuó detallando que "resulta que con una de mis mejores amigas fuimos, cuando Marcelo jugó con Sampras en Chile, yo invité a unas de mis mejores amigas, que recién estaba pololeando con su pololo. Le dije 'te invito a la exhibición con tu pololo nuevo'. No conocía al pololo. Le digo 'pero vénganse al camarín'".

"Y de repente me dice 'es que él no quiere ir al camarín'. Y le digo '¿por qué?, ¿qué pasó?'. Y resulta, para hacerla corta, miren lo chico que es el mundo, que una de mis mejores amigas se casó con el hueón que Marcelo meó".

"Olvídense después cómo yo podía compartir con mi mejor amiga, en mi casa, y con su marido que fue el que Marcelo meó en algún minuto, alguna vez. Por un lado Marcelo contando su lado de la historia, y el otro contando el otro lado de la historia y mi amiga al medio. '¿Qué hago? Tu marido meó a mi marido alguna vez'. Bueno, ahora ex marido. Pero que chico el mundo", advirtió.

En ese momento, Pavic leyó un comentario de los usuarios que estaban conectados a su transmisión: "‘¿A quién meó?'. No voy a decir nombres. No me voy a meter ahí. Muy curada, tomándome el vino, me fui a la chucha contando infidencias, pero qué risa. Ojalá estuviera la Coni aquí para contar ella su versión...".

"Por la historia que me contó (Ríos), que se la creo, que estaba copeteado y como que meó a todos y la cuestión. Y este agarró el tema. ¿Pero conferencia de prensa para contar eso? No sé... Pero listo. Era una anécdota. Pidieron anécdotas y salió una", concluyó Pavic.