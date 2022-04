Joey King se hizo conocida mundialmente por su papel protagónico en las tres películas de El Stand de los Besos, cintas que además fueron todo un fenónemo en la audiencia juvenil de la plataforma de streaming Netflix.

La actriz de 22 años cuenta con varias producciones tanto del cine como de la televisión en su currículum como Crazy, Stupid, Love; The Dark Night Rises; New Girl, entre muchos otros, una reciente producción romántica que debutó en el gigante del streaming, se ha convertido en un éxito rotundo a solos días de su estreno.

De hecho, en Chile se posiciona en el puesto número dos del Top10 de Netflix, siendo superada solo por la quinta temporada de Élite, que tuvo su debut el pasado viernes 8 de enero.

Además de King, Kyle Allen, Kim Dickens, John Ortiz, Celeste O'Connor, Donna Biscoe y April Parker Jones completan el resto del elenco.

¿Cuál es la película de Joey King que es tendencia en Netflix?

Se trata de The In Between, que en Latinoamérica se dio a conocer como Entre la vida y la muerte, que es dirigida por Arie Posin y sigue la historia de Tessa, una adolescente que ha pasado casi toda su infancia en hogar de acogida y no cree merecerse su propia historia de amor.

Todo cambia cuando el azar la lleva a conocer a Skylar, estudiante de un pueblo vecino y un romántico empedernido. Sin embargo, cuando el corazón de Tessa empieza a abrirse, la golpea la tragedia: Skylar muere en un accidente de coche. Ella sobrevive, pero cree que él intenta comunicarse con ella desde el más allá. Con la ayuda de su mejor amiga y armada con la nueva creencia de que el amor nunca muere, Tessa intenta contactar con Skylar una última vez para darle a su historia de amor el final épico que merece.