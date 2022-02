Este jueves el servicio de streaming Netflix ha revelado, a través de un video formato tráiler, todos los estrenos cinematográficos que tendrá durante el presente año, sorprendiendo a todos los usuarios de la plataforma.

Entre los múltiples títulos que dio a conocer destacan "The Gray Man", "The School For Good and Evil", "The Adam Project", "Spiderhead", "Slumberland", "The Mother", "Hustle" y "Knives Out 2".

Esta última conocida en español como "Entre Navajas y Secretos", la nueva producción del escritor y director Rian Johnson, tuvo un pequeño cameo en este clip donde se puede ver a algunos de los personajes que serán parte de la película.

Cabe destacar que el elenco de esta producción está compuesto por Daniel Craig, Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick y Madelyn Cline.

Revisa el primer vistazo:

Knives Out 2 todavía no tiene fecha de estreno en Netflix, sin embargo, se espera que llegue durante el otoño del hemisferio norte.