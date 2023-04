Pedro Pascal en el último tiempo ha logrado el reconocimiento internacional debido a sus distintas participaciones en películas y series de grandes cadenas de televisión como HBO. El chileno sigue obteniendo el reconocimiento de Hollywood y de la escena norteamericana luego de su destacada actuación como Joel en la serie The Last of Us de HBO Max, con la participación de está serie logró obtener dos nominaciones en los premios MTV Movie & TV Awards.

Se espera que no sea la única nominación que reciba este año Pedro Pascal, ya que la revista Variety comentó que el chileno podría estar en la lista de los nominados para los próximos premios Emmy, de acuerdo al medio podría estar nominado a Mejor Actor de Drama nuevamente por la serie “The Last of Us”, esperamos que el chileno logre esta ansiada nominación pero hasta el momento te podemos confirmar en qué categoría de los premios MTV se encuentra en la disputa del galardón.

¿En qué categorías de los MTV Movie está nominado Pedro Pascal?

El actor chileno se encuentra nominado en las categorías “Mejor Héroe” y “Mejor Dúo” por su papel como Joel en la serie “The Last of Us” que ya confirmó segunda temporada. En la primera nominación competirá por llevarse el galardón junto a la actriz Bella Ramsey quién precisamente es su compañera de elenco en la serie de HBO, además se medirá ante grandes actores norteamericanos como Tom Cruise, Paul Rudd y Jenna Ortega.

En la segunda nominación “Mejor Dúo” deberá competir con Camila Mendes y Maya Hawke; Jenne Ortega y el “Tío Cosa” ; Tom Cruise y Miles Teller: y por última contra Simona Tabasco y Beatrice Grano.