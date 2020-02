"En Pareja": El nuevo estreno original del canal TNT

TNT continúa presentando producciones originales y, después de "Plus One", que se estrenó el lunes pasado, ahora es el turno de "En Parejas", una película que examina dos relaciones que atraviesan situaciones diferentes en sus historias sentimentales.

Por un lado, Owen y Hallie, hasta el momento una pareja estable de larga duración, luchan por evitar que su relación se termine de romper por completo, porque en el camino cada uno de ellos ha comenzado a tener distintos miedos e intereses.

Por el otro, Matt y Willa se embarcan en un romance muy distinto del que preveían en un principio. Una crónica divertida y llena de sentimientos en un verano cualquiera en la vida de dos parejas.

La película está protagonizada por Emma Roberts ("American Horror Story" / "Scream Queens"), Michael Angarano ("This Is Us" / "The Knick"), Dree Hemingway ("Starlet") y Patrick Gibson ("The OA" / "Tolkien").

La nueva presentación de TNT Original llega el próximo lunes 24 de febrero, a las 22:00 horas.