¡Se acabó la espera! La segunda temporada de 'Emily in Paris' protagonizada por la actriz Lily Collins ya está disponible en Netflix. En diez capítulos nuevos la joven continuará en la búsqueda por encontrar su lugar en Paris, mientras debe atravesar nuevos rumbos laborales y algunos problemas amorosos.

Luego del gran éxito que tuvo la primera entrega, el servicio de streaming no dudó en realizar una nueva temporada donde la moda claramente estará presente con nuevos looks. Pero no solo eso, porque mientras la chica no para de crecer en el ámbito profesional, en lo personal la situación parece hundirse poco a poco.

Cabe recordar que en el tráiler, podíamos ver como Emily le contaba arrepentida a su mejor amiga Mindy que había pasado la noche con Gabriel, el ex de su amiga Camille. No obstante, también podíamos apreciar que conocía a otro chico con quien se le veía bastante cómoda.

¡Alerta de Spoilers!

Para todos quienes hayan visto el final de esta nueva temporada, sabrán que Emily debe tomar una importante decisión. Es que luego de recibir una nueva propuesta de Sylvie, tiene la posibilidad de quedarse en París y así poder luchar por su amor por Gabriel, aunque no todo sale como del todo bien.

Esto porque una vez que la joven se propone confesarle a Gabriel lo que siente, entra Camille en escena para estropear todo. Por lo mismo, tras esta imagen, Emily llama a Sylvie para comunicarle su decisión final y es precisamente esto lo que hace pensar que habrá una tercera entrega de Emily en Paris.

Aunque esta información todavía no se ha confirmado, sí sabemos que la historia quedó abierta por lo que los fans están a la espera que la producción le de un final como corresponde.