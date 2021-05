Emily Blunt aclara los rumores sobre su participación en "Los Cuatro Fantásticos"

Los rumores de nuevas sagas sobre "Los Cuatro Fantásticos", han hecho que los fanáticos comiencen a teorizar y proponer ideas sobre quienes serían los mejores actores para interpretar los roles, entre esos uno que ha destacado y ha encantado a los fans es la idea que la pareja de la vida real, John Krasinski y Emily Blunt, asuman los roles de la pareja superpoderosa Mr Fantastic (también conocido como Reed Richards) y la mujer invisible (también conocido como Sue Storm).

Sin embargo, la actriz se refirió a los rumores durante su participación en “The Howard Stern Show” para promover “A Quiet Place Part II”, el locutor le preguntó si iba a aparecer como el personaje titular del cómic.

"Eso es un casting de fans", dijo Blunt. “Nadie ha recibido una llamada telefónica. Eso es solo gente que dice, '¿No sería genial?' "

Blunt dijo que no cree que las películas de superhéroes estén "por debajo de ella"; de hecho, dijo en otra entrevista con Entertainment Weekly que "le molestó el corazón" cuando tuvo que dejar pasar la oportunidad de interpretar a Black Widow en "Iron Man". 2 "debido a una obligación contractual de protagonizar" Los viajes de Gulliver ". A pesar de esto, no ha encontrado algo que realmente le hable"en el género de los superhéroes.

"Estaba obsesionado con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr. Hubiera sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No están en mi callejón. No me gustan. Realmente no lo hago ".

Antes de la adquisición de Disney, Fox lanzó dos películas de "Los Cuatro Fantásticos" en la década de 2000 protagonizadas por Jessica Alba como Sue Storm e Ioan Gruffudd como Reed Richards. En 2015, Fox intentó reiniciar la franquicia con Kate Mara y Miles Teller, pero la película no tuvo el éxito pensado.

Si bien Blunt ha encabezado otras películas de ciencia ficción como "Looper" y "The Edge of Tomorrow", cree que el género de películas de superhéroes se ha ido desgastando.

"Estamos inundados, no son solo todas las películas, también son los programas de televisión interminables. No quiero decir que nunca quisiera interpretar uno, simplemente tendría que ser algo tan genial y un personaje realmente genial, y luego estaría interesado".

Krasinski tuvo una respuesta mucho más optimista a los rumores del reparto de "Los Cuatro Fantásticos" durante una entrevista con Men’s Health el año pasado.

"Me encantan esas películas porque son divertidas, pero también creo que están muy bien hechas. No tengo idea de lo que [los ejecutivos de Marvel] están pensando. Pero si me están considerando para Mr. Fantastic, continúen considerándome porque me encantaría ".