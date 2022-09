Los 4 Fantásticos tendrá una nueva entrega en la gran pantalla, la cual ya reveló cuál será su nuevo director.

Inicialmente, la cinta sobre el equipo de superhéroes formado por Mister Fantastic, La Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Cosa sería dirigida porJon Watts.Sin embargo, el productor decidió restarse de la versión de la saga.

Watts quien acaba de dirigir Spider-Man: No Way Home, la película de Sony Pictures y Marvel Studios consideró que necesita un descanso luego de terminar la trilogía de Spider-Man, cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya.

La nueva película de Fantastic Four, será la tercera saga de la franquicia, sin embargo, está será la primera vez que Disney, compañía que adquirió Fox, tome el control de la producción.

La historia sobre este grupo de superhéroes debutó en los cómics de Marvel el año 1961 y llegó a la pantalla de la mano de 20st Century Fox el año 2005 protagonizada por Ioan Gruffudd, Jessica Alba y Chris Evans. La secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer llegó a la pantalla el 2007.

Mientras que el 2015 se estrenó un reboot, producido por el mismo estudio en donde los nuevos fantásticos son Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell.

Los 4 Fantásticos | ¿Cuándo se estrena y qué se sabe hasta ahora de la próxima película de Marvel Studios?

Sobre la nueva cinta ya comenzaron a entregarse los primeros detalles. El primero es que la película llegará a pantalla durante el 2024, y la segunda gran noticia fue el anuncio de que el nuevo director de la saga es Matt Shakman.

La revelación se produjo durante el panel de Marvel en la expo D23 de Disney.

Los rumores más recientes sobre la saga han tenido relación con el posible casting de Emily Blunt y John Krasinski como Sue Stormy Reed Richards.

El personaje de Reed Richards fue interpretado previamente por Ioan Gruffudd en Fantastic Four en 2005 y su secuela de 2007, Fantastic Four: The Rise of the Silver Surfer, mientras que Miles Teller interpretó al héroe en el reinicio de 2015.

Mientras que en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, el deseo de los fans si se cumplió en parte ya que el personaje fue interpretado por la estrella de The Office.