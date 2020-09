Guionista de "Los 4 Fantásticos" asegura que el debate entre Trump y Biden fue peor que su película

Entre la ola de mensajes que se registraron en redes sociales a propósito del intenso primer debate que se vivió entre Joe Biden y Donald Trump, hubo un comentario que llamó particularmente la atención para el mundo del espectáculo: el guionista del reboot de "Fantastic Four" Jeremy Slater deslizó que el encuentro entre los candidatos presidenciales fue aún peor que su película.

La película protagonizada por Miles Teller, Kate Mara y Michael B. Jordan es considerada una de las entregas más desconcertantes en materia de adaptaciones cinematográficas desde los cómics.

Por eso Slater ahora aprovechó de demostrar su descontento con lo que se vio en televisión la noche del martes indicando en su Twitter que "eso fue lo peor que he visto en mi vida, y escribí CUATRO FANTÁSTICOS".

That was the worst thing I’ve ever seen, and I wrote FANTASTIC FOUR.

El tuit causó una inmediata reacción en la red social, provocando más de 68.800 retuits y casi 505 mil "me gusta".

A pesar del pésimo desempeño de la película, Slater sigue vinculado a proyectos relacionados con la adaptación de los cómics. De hecho, ahora es el showrunner de la serie que Disney está desarrollando sobre el personaje de Marvel "Moonknight".

Otra de las reacciones que generó vino de parte de Mark Hamill, el icónico intérprete de Luke Skywalker en la saga "Star Wars", quien con una frase muy similar a la de Slater también desmotró su descontento con el debate.

"Ese debate fue lo peor que he visto en mi vida y estuve en The Star Wars Holiday Special", escribió el actor.

That debate was the worst thing I've ever seen & I was in The Star Wars Holiday Special.