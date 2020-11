Emilia Daiber habla acerca de su relación con Carola de Moras en el Matinal

La anfitriona de Chilevisión estuvo presente como invitada en el Live Me, espacio que conduce Jordi Castell y emite en vivo a través de su Instagram Live.

En un momento de la conversación el fotógrafo le preguntó a Emilia como había sido trabajar con de Moras en el Matinal "la Mañana de Chilevisión", a lo que DaIber señaló que guardaba muy buenos recuerdos del ex rostro del canal “la Carola de Moras es un amor. Me llevó por el canal, me presentó gente, me dijo ‘mira, esto te puede servir, esto no’. Me ayudó muchísimo. Fue sumamente generosa también conmigo, de verdad”,

A lo que Jordi señaló que entonces Emilia conoció a la verdadera Carola "Yo la conozco hace 20 años y la Carola es eso. Habrá un par de brujas envidiosas que la pelan, pero la Carola en general es todo eso que tú has dicho” Daiber añadió que solo tenía agradecimientos para la animadora.

Continuando con la conversación Jordi le pidió que eligiera a un conductor entre el Pollo Valdivia, Cristián Sánchez, Rafael Araneda y Carola de Moras, todos con quienes trabajo en algún momento de su carrera, a lo que Daiber contestó “conocer a estas personas ha sido un lujo. No sé cuál de estas personas se ha portado mejor conmigo. Creo que hay un cariño histórico con el Pollo, con la Carola un agradecimiento profundo, porque me fue guiando también. Y Cristián es tremenda persona también. Me cuesta salir jugando ahí”.

La animadora actualmente se encuentra animando el programa de cocina Oye al Chef en Chv, donde rostros de televisión deben enfrentarse en la lucha culinaria mientras reciben indicaciones por audio de chef profesionales