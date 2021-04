"El cáncer es un negocio asqueroso en las clínicas": Emeterio Ureta habla sobre el dolor de perder a su esposa

El empresario Emeterio Ureta estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De Tú a Tú", en dónde habló acerca de uno de los momentos más duros de su vida: El fallecimiento de su esposa, Paulina Fischer, producto de un cáncer.

La pareja pololeó tres años y luego se casaron. El la llamó para avisarle que había pedido hora al civil, sorprendiéndola y se casaron en una pequeña ceremonia. Ese mismo día, Paulina se fue a vivir con él.

“El día sábado los llamó por teléfono, en ese tiempo no habían celulares, ‘nos casamos’, se fueron plop”, Reveló Emeterio sobre el momento que le confesó a su familia que se había casado.

Acerca de la lucha de su esposa contra la enfermedad, Ureta señaló que se enteraron de manera repentina, comentó que fue él el que notó que su esposa tenía una pequeña protuberancia en uno de sus senos, pero no le dieron importancia.

Lamentablemente al pasar los días, Paulina llegó desde la oficina muy afectada revelando que le habían diagnosticado cáncer.

“Ahí se me vino el mundo para abajo. Dije, ‘Dios mío, ¿Me merezco esto yo? ¿Por qué no me voy yo primero que ella?’”, recordó Emeterio.

“Partió el martirio, fueron tres años horribles (…) Cada quimio eran 600 mil pesos semanales, que no los cubría la Isapre, bueno todo un lío que te puedo contar, pero espantoso, porque el cáncer es un negocio asqueroso en las clínicas”, enfatizó.

El "Marqués del Arrayán" señaló que tuvo la devastadora tarea de decirle a sus hijos que tenían tan sólo 5 y 3 años sobre el fallecimiento de su madre.