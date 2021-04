"Es todo para mí": Tita Ureta habla sobre la estrecha relación que tiene con su padre

El empresario Emeterio Ureta y su hija Isidora, también conocida como Tita estuvieron presentes en el programa de Martín Cárcamo "De Tú a Tú", en donde hablaron sobre el estrecho lazo que comparten.

Isidora señaló que lo más le preocupa de su padre es perderlo. "No me puedo imaginar, siento que el día que no lo tenga se me va a ir todo a las pailas. Sí, es todo para mí", señaló la joven.

Luego agregó: “No lo digo mucho y mi papá es más cariñoso conmigo que yo con él. Yo soy como más fría, porque él es bueno para tocar, para darme besos todos los días, pero mi vida está en torno a mi papá”.

Sobre la diferencia de opiniones que tiene con su progenitor, Tita señaló que "hay gente que le cuesta mucho entender que somos tan distintos. Pero yo creo que hay muchas familias en Chile que son así, que tienen papás distintos y se muestran una realidad totalmente distinta".

Asimismo señaló que: “Lo que somos nosotros es la verdad. Un señor que piensa muy distinto a mucha gente en Chile, que va con la verdad, pero que al final de la noche tiene un mensaje bonito que entregarme de la vida”.