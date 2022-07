Este jueves debutó a nivel mundial Elvis, la nueva película que cuenta la vida y obra de uno de los íconos de la culturales más importantes del siglo XX, Elvis Presley, y por lo mismo muchas personas se preguntan como fue su carrera que terminó anticipadamente.

La producción protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, muestra gran parte de los momentos que vivió el Rey del Rock, desde sus humildes inicios hasta su estrellato y complicada relación con su manager Tom Parker en un contexto cultural en plena evolución en Estados Unidos.

Este reciente estreno hizo resurgir la historia del músico considerado el primer ídolo de masas y precursor del nacimiento del fenómeno fan, y acá en RedGol te contamos como fueron los últimos días de la vida de Presley.

Elvis | ¿Cómo fue la vida de Elvis Presley?

Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, Estados Unidos. Creció en una familia modesta, donde incluso el cantante tuvo que trabajar desde muy temprana edad.

En 1948 se mudaron a Memphis, Tennesse, donde poco a poco empezó a demostar su talento. Su primera presentación ocurrió en octubre de 1945, cuando participó de un concurso de talentos.

A los pocos meses, obtuvo una guitarra de regalo y al tiempo comenzó con clases. La música de cantantes afroamericanos se convirtieron en su gran inspiración. Sus favoritos eran el Blues y el sonido moderno cargado de rhythm and blues.

En 1953 grabó su primer disco en Sun Records. Al año siguiente, grabó su segundo disco con canciones como ’ll Never Stand In Your Way y It Wouldn’t Be the Same Without You, aunque no logró éxito.

Luego de una participación en el programa de radio de música country, el Rey fue ganando mayor popularidad, y ya en 1955 firmó su primer contrato con la discográfico RCA.

En 1956, Elvis lanzó ‘Heartbreak Hotel’, su primer gran éxito con el que logró vender trecientos mil ejemplares en tres semanas, convirtiéndose en su primer Disco de Oro.

Tras firmar un contrato con Paramount Pictures, Elvis inició una gira por 15 ciudades, sin embargo, los primeros problemas llegarían por ser considerado un alborotador de los jóvenes.

Luego vino una seguidilla de éxitos. En 1958 conoció en Alemania a Priscilla Ann Beaulieu Wagner, quien nueve años más tarde se convertiría en su esposa.

Con el tiempo, la vida de la pareja se llenó de alcohol y drogas. Incluso en una entrevista, la también actriz reconoció que en esos años sentía que llevaba una doble vida donde de día estudiaba y de noche era la femme fatale.

Nueve meses después de su matrimonio, llegó su hija Lisa Marie Presley, sin embargo los excesos ya eran un gran problema para el músico. Tras varios problemas, se divorciaron en 1972.

Elvis | ¿Cómo murió el Rey del Rock?

El 16 de agosto de 1977 a las 15:30 horas, Elvis Presley falleció de un ataque al corazón en su mansión en Memphis Tennesse. Pese a los múltiples intentos por reanimarlo durante 30 minutos, el equipo de la ambulancia que atendió la llamada de Emergencias, no tuvo éxito.

Sus problemas con las drogas, lo llevaron a desarrollar varias enfermedades crónicas. De hecho, su médico George C. Nichopoulos declaró que el uso de medicamentos estuvo fuertemente implicado en su muerte.

Elvis Presley tenía solo 42 años.