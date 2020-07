Netflix cancela "El mundo oculto de Sabrina" y le pondrá fin con su cuarta parte

"El mundo oculto de Sabrina" llegará a su fin con su cuarta tanda de episodios y Netflix anunció este miércoles su cancelación definitiva.

Roberto Aguirre-Sacasa, el autor de los cómics que fueron adaptados para la serie, resaltó que trabajar en la producción "ha sido un honor increíble desde el día uno. El elenco, partiendo por Kiernan como la bruja favorita, ha sido un goce tremendo. Estoy más que agradecido con el equipo, los guionistas, editores, asistentes y a todos por poner tanto amor en este oscuro sueño".

La decisión de la plataforma de streamign cancelar la serie llega en un minuto complejo para Aguirre-Sacasa, quien esta semana vio cómo el otro spin off del Archie-verso, "Katy Keene", también fue cancelado en The CW, después de apenas una temporada. En tanto, la cadena ABC rechazó su piloto de "The Brides".

"Las escalofriantes aventuras de Sabrina" debutó en otubre de 2018.

Aguirre-Sacasa se ha desempeñado como showrunner para estas series, al mismo tiempo que es el jefe de contenidos de los cómics de Archie, que mantiene un amplio y lucrativo acuerdo con al los productores de Warner Bros. TV.

A lo que se suma que la quinta temporada de "Riverdale", que es la serie que pavimentó el camino para el creador, llegará a The CW en 2021.

La cuarta parte de "El mundo oculto de Sabrina" aún se encuentra en producción, la que debería concluir a fines de año.