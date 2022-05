¡Se acaba la espera! La quinta temporada de El Marginal está cada vez más cerca de estrenarse en Netflix, lo que dará término a la historia sobre Pastor, un ex policía encarcelado en el Penal San Onofre y luego en Puente Viejo.

La serie argentina que emitió su primera temporada en 2016 se encuentra en la recta final, por lo que sus nuevos capítulos generan gran expectación en los fanáticos de Latinoamérica.

En la entrega anterior, Pastor intenta escapar de la cárcel de Puente Viejo, pero su salida se ve frenada debido a que su esposa Ema, es apuñalada por su antigua pareja Silvia, por lo que es nuevamente capturado.

¡Eso no es todo! Ya que Diosito logra escapar con éxito y se aleja de ese mundo luego de enterarse que Mario Borges es en realidad su padre y no su hermano como siempre le hicieron creer.

Mientras todo esto ocurre, en el interior del penal, las disputas por el poder recrudecen. Borges, James y Bardo, frente a César y la Sub21, se encaminan a un ajuste de cuentas brutal. Todo bajo la atenta mirada del “renovado” director, Sergio Antín.

¿A qué hora sale la quinta temporada de El Marginal en Netflix?

La quinta y última temporad de El Marginal se estrenará este miércoles 4 de mayo de 2022 a través de Netflix en los siguientes horarios:

México: 02:00 AM

Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM

España: 09:00 AM