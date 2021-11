La exitosa serie surcoreana de Netflix suma un nuevo éxito a su larga lista de reconocimientos. El Juego del Calamar se ha convertido sin duda en uno de los estrenos más llamativos de Netflix de los últimos años, lo que lo ha hecho cosechar un numeroso fanbase de personas que sintonizaron la serie.

Recientemente El Juego del Calamar'' entró al selecto grupo “3 Billion Club” tras dominar el último ranking de transmisión de Nielsen en EE. UU.

La primera serie en inaugurar el selecto grupo fue You de Netflix, que recientemente acaba de estrenar su nueva temporada y está protagonizada por Victoria Pedretti y Penn Badgley. Esto tras acumular 3.200 millones de minutos de visualización durante la semana del 30 de diciembre de 2019. Tiger King, Ozark, The Umbrella Academy y The Crown también integran el exitoso grupo.

Squid Game durante la semana del 27 de septiembre acumuló 3.260 millones de minutos de visualización en sus nueve episodios, casi triplicando a su competidor más cercano. Midnight Mass de Netflix ocupó el segundo lugar con 1,170 millones de minutos, seguida de Lucifer (536 millones), The Great British Baking Show (524 millones) y Sex Education (469 millones).