The Gray Man | ¿Cuándo se estrena el primer tráiler de la película de Chris Evans, Ryan Gosling y Ana de Armas en Netflix?

The Gray Man, la nueva mega producción de Netflix estrenará próximamente su primer tráiler oficial. Así lo anunció este lunes el servicio de streaming a través de sus redes sociales.

Además de dar a conocer la fecha de estreno del primer adelanto de la película protagonizada por Chris Evans, Ryan Gosling y Ana de Armas, también lanzó tres pósteres presentando a los personajes.

En la nueva película de hermanos Russo, Evans interpretará a Lloyd Hansen, Gosling a Sierra Six y Armas a Dani Miranda, en una trama que seguirá a El Hombre Gris (Gosling), un asesino independiente y ex agente de la CIA que es perseguido en todo el mundo por Hansen, ex cohorte de la CIA.

Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor y Scott Haze completan el resto del elenco de super estrellas.

¿Qué día se estrena el primer tráiler de El Hombre Gris de Netflix?

El primer tráiler de El Hombre Gris se estrenará mañana martes 24 de mayo a través de las redes sociales de Netflix.

Mira los póster

The Gray Man se estrenará el próximo 22 de julio de 2022.