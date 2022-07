The Gray Man | ¿Tiene escena post-crédito la película de Netflix?

Finalmente, este viernes se estrenó The Gray Man, la esperada nueva película de acción de Netflix protagonizada por las estrellas Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas.

La producción dirigida por Joe y Anthony Russo, los mismos directores detrás de Avengers Infinity War y Endgame, trajo de regreso a la pantalla al género de los agentes secretos.

Basada en la novela de Mark Greaney The Gray Man de 2009, la cinta sigue a Sierra Six (Gosling) siendo perseguido por Lloyd Hansen (Evans), un ex compañero de la CIA, con el objetivo de acabar con él.

Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor y Scott Haze completan el resto del talentoso elenco.

Dado que últimamente ha sido habitual que la gran mayoría de las producciones cinematográficas tengan escenas después de los créditos, muchos usuarios se preguntan si el Hombre Gris siguió la misma lógica.

¿Tiene The Gray Man escenas después de los créditos?

Si bien, para los hermanos Russo incluir escenas post-créditos no es algo ajeno, ya que anteriormente lo han hecho con películas del UCM, en esta ocasión, The Gray Man no posee escenas después de los créditos. Por lo que el final tendrá que ser suficiente para los fans.