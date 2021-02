Edificio Corona: Confesión de Macarena a su padre emociona a los seguidores de la ficción

En el último episodio de la teleserie nocturna de Mega, uno de los personajes más querido de la trama, le contó a su padre un secreto que viene guardando desde hace tiempo.

Macarena (Hitzka Nudelman), decidió contarte a su padre Sergio (Francisco Melo) sobre su homosexualidad. En un momento que conmovió a las redes sociales, quienes comentaron acerca de lo realista de la escena.

En la ficción el personaje de Melo es conservador y muy apegado a la religión por lo que Macarena teme la reacción que su padre pueda tener frente a la noticia.

Durante el episodio de este miércoles, junto con Agatha (Paola Volpato), Macarena le confeso a su padre que es lesbiana.

"Yo no se como te vas a tomar esto papá" comenzó diciendo la joven, quien luego añadió "Yo sé que a ti te hubiese gustado que yo fuera como todas las otras niñas", a lo que Sergio responde "a mi no me interesa que usted sea como las otras niñas, porque yo se que usted es mucho mejor que las otras niñas".

"Hay cosas que una no las elige, las siente no más. Yo no te quiero seguir mintiendo papito, ni tampoco me quiero seguir mintiendo a mi misma. (...) Yo siento que te voy a decepcionar mucho con lo que te voy a decir y que te voy a causar un dolor muy grande”, continuó.

“A lo mejor no me quieras ver nunca más y eso me da mucha pena papá… pero tú no vas a poder tener la familia perfecta que a ti te gustaría… ni tampoco me voy a casar con un hombre, eso no va a pasar. A mí me gustan las mujeres”, le confesó.

En el avance del día de hoy se ve a Macarena discutiendo con su padre en donde él le dice "esto es obra del diablo". a lo que la joven le responde: “Soy obra de Dios, de tu Dios, del Dios que yo creo, así que pídele explicaciones a él, pregúntale por qué se equivocó tanto conmigo. porque de verdad yo ya no puedo hacer nada, no puedo cambiar lo que siento, no puedo cambiar lo que soy”.

Revisa la escena, el avance y la reacción en redes sociales de los seguidores de la teleserie.