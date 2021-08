Ed Asner, legendario actor, activista y filántropo, falleció pacíficamente el domingo por la mañana. Tenía 91 años.

Asner, ex presidente del Screen Actors Guild, es mejor conocido por su papel de Lou Grant tanto en The Mary Tyler Moore Show como en su spin-off Lou Grant, interpretando al mismo personaje en un serie de comedia y drama.

Es el intérprete masculino más premiado en la historia de los Emmy con siete victorias, cinco de ellas por interpretar a Lou Grant. También recibió el premio Screen Actors Guild Life Achievement Award en 2001.

La larga lista de créditos de Asner también incluye las películas Elf, una de varias películas en las que interpretó a Santa Claus, y Up, ganadora del Oscar de Pixar, en la que prestó su voz al protagonista, Carl Fredricksen.

Recientemente participó como actor invitado en la serie de comedia Cobra Kai, nominada al Emmy, interpretando al padrastro de Johnny Lawrence, Sid Weinberg.

El actor tenía una larga lista de papeles entre los que se encuentran Lou Grant en The Mary Tyler Moore Show, un personaje que se presentó por primera vez en el programa en 1970. En 1977, después de que terminó la aclamada serie de comedia de media hora, el personaje de Asner recibió su propio serie spin-off, Lou Grant (1977–82). Además, Asner hizo apariciones como Lou Grant en otros dos programas, Rhoda y Roseanne.

Asner también participó regularmente en Thunder Alley, The Bronx Zoo y Sunset Strip. También realizó actuaciones aclamadas en dos miniseries muy populares, Roots y Rich Man, Poor Man, que le entregaron dos premios Emmy.

También presto su voz para el papel de Joshua en Joshua and the Battle of Jericho (1986) , J. Jonah Jameson en la serie Spider-Man (1994–98); Hoggish Greedly en Captain Planet y los planetarios (1990-1995); Roland Daggett en Batman: la serie animada (1992-1994); Ed Wuncler en The Boondocks (2005-14); y Granny Goodness en varias series animadas de DC Comics.