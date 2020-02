EN VIVO | Teorema y Nitro luchan en FMS Internacional

México recibe la tercera fecha de FMS Internacional donde dos freestylers chilenos buscarán su clasificación para la gran final de marzo. Además, se disputará el playoffs entre Jack Adrenalina y Garza.

Las batallas de la jornada son: Teorema vs. Potencia, Stuart vs. Errecé, Nitro vs. MKS y Mr. Ego contra RC.

¡Sigue en vivo la FMS Internacional!